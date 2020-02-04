Число заболеваний раком может вырасти на 60% за 20 лет – ВОЗ

Больничная палата (фото - unsplash.com)

Количество случаев заболевания раком может возрасти на 60% в течение 20 лет, если сохранятся нынешние тенденции. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

По прогнозам ВОЗ, наиболее сильным (81%) рост будет в странах с низким и средним уровнем дохода. Это объясняется тем, что правительства таких стран в первую очередь борются с инфекционными заболеваниями, а на борьбу с онкологией попросту не хватает ресурсов.

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При этом в таких странах более высокий уровень смертности. Лишь в 15% стран с низким уровнем дохода предоставляются комплексные услуги по лечению онкологических заболеваний.

Чтобы избежать такого сценария, в ВОЗ рекомендуют принимать меры: борьбу с употреблением табака (причина 25% случаев смерти от онкологических заболеваний), вакцинацию против гепатита B для профилактики рака печени, элиминацию рака шейки матки путем вакцинации против ВПЧ, скрининг и лечение, более эффективное ведение онкобольных, предоставление доступа к паллиативной помощи, включая купирование боли.

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.

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