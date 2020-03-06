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Медики впервые отредактировали гены в теле живого человека: лечат слепоту

Медики впервые отредактировали гены в теле живого человека: лечат слепоту - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
06.03.2020, 11:27

Врачи использовали технологию CRISPR для лечения слепоты. Пациенту ввели в глаз раствор, который должен отредактировать мутацию больной клетки

Медики впервые применили технологию редактирования генов CRISPR в теле живого человека (in vivo) для лечения слепоты. Об этом сообщает AP.

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Операцию провели в глазном институте Кейси в Университете здоровья и науки Орегона. Специалисты ввели под сетчатку больного амаврозом Лебера (врожденная форма слепоты) специальный раствор, который должен отредактировать генную мутацию, которая не позволяет ему видеть.

Результат терапии станет известен через месяц.

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"У нас есть потенциал, чтобы позволить слепым  людям снова видеть. Мы думаем, что это может открыть целый ряд новых  лекарств, которые помогут изменить вашу ДНК", - сказал Чарльз Олбрайт, главный научный сотрудник компании Editas Medicine, которая разрабатывает лечение.

До этого еще не удавалось успешно отредактировать ген in vivo с помощью других технологий, передает N+1CRISPR же применяли in vitro: у людей забирали часть клеток (например, стволовые клетки крови) обрабатывали системой, размножали и вводили обратно в организм.

  • В 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй после использования CRISPR сообщил, что девочки-близнецы Лулу и Нана родились с модифицированной ДНК, которая делает их устойчивыми к ВИЧ. В начале 2020-го его вместе с напарниками приговорили к тюремному заключению и штрафу.

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Марк Сировой
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