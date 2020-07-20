Заменить мясные белки растительными – дольше прожить: масштабное исследование

"Наши результаты говорят о том, что диетические изменения в выборе источников белка могут влиять на здоровье и долголетие", - заявили авторы статьи

Повышенное потребление в пищу растительных белков вместо мясных связано с небольшим увеличением продолжительности жизни из-за снижения риска общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили ученые Национального института рака США, отследив в течение 16 лет информацию о 416 104 людях от 50 лет до 71 года и опубликовав выводы в журнале JAMA Internal Medicine.

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В масштабном исследовании с 1995 по 2011 год приняли участие 179 068 женщин и 237 036 мужчин как из мегаполисов, так и провинции. Людей подробно и регулярно опрашивали насчет их ежедневного рациона.

Выяснилось, что есть "очевидная" тенденция роста продолжительности жизни среди пожилых, которые любят пищу, богатую протеинами растительного происхождения. Показатели смертности были выше на 5% у тех, кто отдавал предпочтение продуктам с преобладанием животных белков.

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Авторы пишут, что четко прослеживается тенденция к сокращению смертности у "сердечников"-поклонников растительной пищи — примерно на 11-12%. Ученые считают, что их выводы хорошо коррелируют с тем, что сельские жители, которые меньше едят мяса, чем горожане, якобы более здоровы.

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Евгений Пилипенко

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