Диета заставляет людей чувствовать себя одинокими - ученые

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Американские ученые обнаружили, что пищевые ограничения способствуют появлению чувства одиночества у людей. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Ученые провели семь исследований и выяснили, что связь между диетой и чувством одиночества не связана с придирчивостью к еде или непищевыми причинами. Но, например, когда случайным людям предлагали ограничивать себя в еде во время коллективного приема пища, их чувство одиночества усиливалось.

Исследователи предполагают, что это связано с тем, что совместная трапеза является важным актом социального взаимодействия и ограничения в выборе еды на общем столе вызывают у людей такие же чувства, как и запрет общения на определенные темы. Также люди, которые придерживались строгой диеты, начинали беспокоиться, что выпадают из компании и что другие сотрапезники могут каким-то образом их осудить.

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