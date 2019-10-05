Ученые нашли связь между коллективным приемом пищи и перееданием

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Ученые из Великобритании и Австралии провели исследование и выяснили, что человек в одиночку съедает почти вдвое меньше, чем в компании. Об этом свидетельствует исследование, которое было опубликовано в журнале Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи проанализировали 42 работы по "социализированному приему пищи" и обнаружили, что компания оказывает значительное влияние на количество съеденного. Те, кто едят вместе с другими людьми, в среднем съедают на 48% больше, чем если бы они делали это в одиночестве.

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Ученые считают, что этот феномен может быть связан с социальным содействием, которое помогало выжить нашим предкам.

Например, древние охотники-собиратели делили пищу друг с другом и наедались впрок на случай грядущего голода.

Также исследователи отмечают, что коллективный прием пищи является поводом для укрепления социальных связей, а вознаграждение за социализацию может стимулировать потребление.

Переедание наблюдалось только в том случае, когда компанию составляют хорошо знакомые друг другу люди. Окружение незнакомцев может заставить человека ограничивать себя в еде с целью передать им положительные впечатления.

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