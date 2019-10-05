Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые нашли связь между коллективным приемом пищи и перееданием

Ученые нашли связь между коллективным приемом пищи и перееданием - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
05.10.2019, 07:50

Эволюционный механизм, который ранее отвечал за пищевую безопасность, теперь приводит к перееданию

Ученые из Великобритании и Австралии провели исследование и выяснили, что человек в одиночку съедает почти вдвое меньше, чем в компании. Об этом свидетельствует исследование, которое было опубликовано в журнале Journal of Clinical Nutrition

Исследователи проанализировали 42 работы по "социализированному приему пищи" и обнаружили, что компания оказывает значительное влияние на количество съеденного. Те, кто едят вместе с другими людьми, в среднем съедают на 48% больше, чем если бы они делали это в одиночестве. 

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Ученые считают, что этот феномен может быть связан с социальным содействием, которое помогало выжить нашим предкам. 

Например, древние охотники-собиратели делили пищу друг с другом и наедались впрок на случай грядущего голода. 

Также исследователи отмечают, что коллективный прием пищи является поводом для укрепления социальных связей, а вознаграждение за социализацию может стимулировать потребление.  

Переедание наблюдалось только в том случае, когда компанию составляют хорошо знакомые друг другу люди. Окружение незнакомцев может заставить человека ограничивать себя в еде с целью передать им положительные впечатления. 

Читайте также: Ученые объяснили, как физические нагрузки влияют на работу мозга

Напишите нам
наука здоровье питание психология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 