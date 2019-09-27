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Ученые объяснили, как физические нагрузки влияют на работу мозга

Ученые объяснили, как физические нагрузки влияют на работу мозга - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.09.2019, 10:49

Исследователи заявляют, что физические нагрузки утомляют мозг не меньше умственных

Французские ученые провели исследование и выяснили, что после интенсивных физических нагрузок мозг также подает признаки истощения. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Current Biology.

Причиной для исследований стала постоянная усталость части французских спортсменов, которые начали страдать от синдрома перетренированности. В Национальном институте спорта и физической культуры Франции (INSEP) решили выяснить, не может ли причиной синдрома быть нервная усталость?  

В исследовании приняли участие 37 спортсменов, выступающих в силовых видах спорта. 

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Участники были поделены на две группы, которые имели разные интенсивности тренировок. 

У более интенсивно тренирующихся атлетов ухудшилась активация латеральной префронтальной коры головного мозга, которая вовлечена в процесс принятия решений и планирования сложного когнитивного поведения. 

Ученые объясняют, что активность боковой префронтальной коры менялась у атлетов таким же образом, как у людей, перегруженных умственной работой.  

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спорт наука мозг тяжелые нагрузки
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