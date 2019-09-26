Искусственный интеллект предсказал последствия лечения депрессии

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Ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса провели исследования и выяснили, что искусственный интеллект может предсказывать последствия лечения депрессии посредством выявлением связи между активностью мозга и приемом препаратов. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

В ходе эксперимента участникам, проходившим томографию головного мозга, быстро показывали фотографии, на которых иногда содержались противоречивые утверждения. Например, сердитое лицо со словом "счастливый" или наоборот.

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Каждому испытуемому предлагалось прочесть слово, прежде чем перейти к следующей фотографии. Ученые использовали машинное обучение для анализа активности всего мозга, хотя ранее было принято наблюдать только за теми областями, которые считались важными для предсказания действия антидепрессантов.

Результат показал, что участники, которые нервничали во время эмоционального конфликта, были менее склонны к улучшению в течении восьми недель после начала приема антидепрессантов.

Теперь ученые планируют разработать более точные тесты для выявления этой связи.

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