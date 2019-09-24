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Ученые обнаружили гормон, отвечающий за развитие эротомании

Ученые обнаружили гормон, отвечающий за развитие эротомании - Фото
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24.09.2019, 09:42

Нарушения синтеза окситоцина влияет на развитие гиперсексуальности

Шведские ученые провели исследование и выяснили, что гормон окситоцин играет роль в формировании патологически повышенного сексуального влечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Epigenetics

В исследовании приняли участие 93 человека: 60 с гиперсексуальным расстройством и 33 здоровых испытуемых. 

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Ученым удалось определить две области ДНК, где у испытуемых было нарушено метилирование, которое играет важную роль в генетической регуляции и снижает экспрессию генов. 

Изменения были обусловлены недостаточной экспрессией микроРНК miR-4456, участвующим в регуляции синтеза окситоцина. 

Окситоцин играет роль в регуляции социального поведения и полового размножения, а его нарушение способствует развитию аддикций.

Предыдущие исследования показывали, что у людей, подверженных алкоголизму нарушается метилирование одних и тех же областей ДНК, что и у эротоманов.  

Автор исследования Юсси Йокинен заявляет, что ученым необходимо проведение дальнейших исследований для изучения роли miR-4456 и окситоцина в развитии гиперсексуального расстройства.  

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наука алкоголизм здоровье эротомания гиперсексуальность
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