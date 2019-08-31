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Ученые доказали эффективность периодического голодания

Ученые доказали эффективность периодического голодания - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
31.08.2019, 12:00

Исследователи считают, что для похудения достаточно всего лишь не есть через день

Диета под названием "alternate-day fasting" (ADF) (голодание через день - ред.) является эффективным методом к быстрому похудению. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследования. 

Суть этого подхода заключается в том, чтобы голодать через день. 

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Издание сообщает, что исследования проводились на группе, состоящей из 60 испытуемых.

Всего за месяц испытуемые потеряли около трех килограмм. 

Потеря веса произошла, даже несмотря на то, что люди, соблюдающие диету, ели на 30% больше в дни, когда им разрешалось есть. 

Ученые признают, что ADF не сравнивалась с другими низкокалорийными диетами. 

Эксперимент не показал какого-либо влияния на иммунную систему, хотя сообщается, что низкокалорийные диеты могут нести негативные последствия для ее функционирования. 

Ученые заявляют, что у испытуемых также наблюдались позитивные изменения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, например, снижение холестерина. 

Применение диеты не рекомендуется ввиду отсутствия исследований на тему долгосрочных последствий ADF.

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