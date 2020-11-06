В Канаде – случай заражения редким штаммом свиного гриппа: лишь 27-й в мире за 15 лет

Никакой связи между заболевшим и скотобойнями не обнаружено

В Канаде у мужчины обнаружили первый стране случай редкого варианта так называемого свиного гриппа: его вызывает вирус гриппа A подтипа H1N2. Это лишь 27-й известный случай в мире с 2005 года, заявили в здравоохранении провинции Альберта. Заявление властей показал ресурс Calgary Herald.

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Случай произошел в середине октября, когда пациент с гриппоподобными симптомами обратился в "неотложку". Пробы проверили на грипп и COVID-19, а больному порекомендовали оставаться дома в течение 10 дней: он быстро пошел на поправку. Сотрудники здравоохранения ведут расследование, где могли подхватить вирус, чтобы пресечь его дальнейшее распространение.

Пробы на COVID-19 из Альберты за последние две недели проходят ретроспективное тестирование на грипп: анализы почти завершены – никаких других образцов, положительных на грипп, не обнаружено.

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Медики успокоили граждан – пока это единичный случай. По их словам, "довольно редко" можно встретить передачу А (H1N2)v от человека животным или от животных человеку. Большинство случаев заражения было в США.

Этот вариант вируса вызывает не более опасное течение болезни, чем другие штаммы гриппа. А (H1N2)v не является заболеванием, связанным с пищевыми продуктами, и не передается людям через свинину.

В целом, этот штамм среди популяций свиней в Альберте не редкость: в провинции – от 40 до 120 случаев ежегодно.

В начале года под Житомиром зафиксировали два случая заболевания свиным гриппом, а в июне в Китае открыли новый штамм свиного гриппа G4, схожий с H1N1.

Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19.

Несмотря на ноябрь, в Украине по состоянию на сегодня пока немного где можно привиться от циркулирующих в этом сезоне штаммом гриппа.

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Евгений Пилипенко

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