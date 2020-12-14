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Сюр. Нардеп-антивакцинатор из Слуги народа назвал "выдумкой" болезнь COVID-19

14.12.2020, 07:10
Сюр. Нардеп-антивакцинатор из Слуги народа назвал
Юрий Камельчук (скрин из видео Черноморской ТРК)

Народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук заявил в эфире канала Наш, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.

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"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – прозвучала такая дезинформация.

По словам 40-летнего нардепа, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".

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Применительно к COVID-19 ни один медик/ученый не считает эффективность вакцины 30% "нормальной".

СПРАВКА. В мире существует неоспоримый научный консенсус о том, что вакцинация – очень безопасный и эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями и их уничтожения. Ограничения ее эффективности, однако, существуют. "Абсолютно безопасных" вакцин нет, как и любых других препаратов; речь идет о том, что ожидаемая польза применения гораздо выше рисков. В таком случае говорят о "безопасной вакцине".

Вакцины от разных болезней могут иметь разный нижний уровень протективной эффективности, что зависит от срочности ситуации, особенностей патогена, уровня технологий разработки и другого. В частности, Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще до фазы III испытаний препаратов против ковида заявило, что будет рассматривать вакцины, чья эффективность >50%. К счастью, заявленная эффективность первых препаратов гораздо выше.

Камельчук (бывший Кривокобылко) окончил факультет журналистики Львовского нацуниверситета им. Франко. На своем сайте называет себя коучем по развитию и НЛП-практиком. Ратует за пенсии гражданам Украины в ОРДЛО и восстановления подачи воды в захваченный Крым.

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Евгений Пилипенко
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