Сюр. Нардеп-антивакцинатор из Слуги народа назвал "выдумкой" болезнь COVID-19
Народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук заявил в эфире канала Наш, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.
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"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – прозвучала такая дезинформация.
По словам 40-летнего нардепа, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".
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Применительно к COVID-19 ни один медик/ученый не считает эффективность вакцины 30% "нормальной".
Вакцины от разных болезней могут иметь разный нижний уровень протективной эффективности, что зависит от срочности ситуации, особенностей патогена, уровня технологий разработки и другого. В частности, Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще до фазы III испытаний препаратов против ковида заявило, что будет рассматривать вакцины, чья эффективность >50%. К счастью, заявленная эффективность первых препаратов гораздо выше.
Камельчук (бывший Кривокобылко) окончил факультет журналистики Львовского нацуниверситета им. Франко. На своем сайте называет себя коучем по развитию и НЛП-практиком. Ратует за пенсии гражданам Украины в ОРДЛО и восстановления подачи воды в захваченный Крым.
- За год (по состоянию на середину декабря-2020) в мире от ковида умерло более 1,6 млн людей.
- 8 декабря Британия стала первой страной Запада, начавшей массовую ковид-вакцинацию с мРНК-вакциной Pfizer/BioNTech.
- В ВОЗ решили не настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19, а убеждать людей.
- Ранее канал Наш пригласил в эфир пособника российских оккупантов – представителя оккупационной администрации РФ в Луганске. Горегулятор назначил "внеплановую проверку" канала.
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