Телеканал в Украине дал эфир террористу с Донбасса. В СБУ пока прокомментировать не могут

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В эфире телеканала НАШ, который де-юре принадлежит отцу бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева, выступил один из главарей террористической организации "ЛНР" Родион Мирошник. В Службе безопасности Украины и Нацсовете по теле- и радиовещанию пока не прокомментировали эфир.

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Инцидент произошел в пятницу вечером, 4 декабря. Ведущий презентовал Мирошника как "представителя той стороны" и дал ему слово.

Террорист начал говорить российские нарративы, что якобы РФ не является стороной конфликта на Донбассе, а стороны – Украина и боевики. Он также утверждал, что Украина якобы срывает минский переговорный процесс.

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Минут через 10 после включения террориста экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в знак протеста покинул эфир. Позже он высказал недовольство в своем видеоблоге.

LIGA.net сегодня утром направила запросы и позвонила в СБУ и Нацсовет по теле- радиовещанию с просьбой рассказать, как ведомства отреагировали на инцидент. В пресс-службе СБУ сказали, что сейчас не могут прокомментировать эпизод, и добавили, что в связи с процедурой запрос сегодня вряд ли будет рассмотрен. В Нацсовете на многочисленные звонки LIGA.net не ответили.

СПРАВКА. Мирошник – один из главарей террористической организации ЛНР. Ранее был заместителем главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого. Сейчас являлется "наблюдателем" в минском процессе. Канал НАШ принадлежит Владимиру Мураеву – отцу Евгения Мураева. 16 января 2014-го последний голосовал за диктаторские законы Януковича. 24-й канал также писал, что он называл российско-украинскую войну на Донбассе "гражданским конфликтом", а Революцию достоинства – "госпереворотом".

  • 27 ноября 2020-го в эфире НАШ выступала некая Валентина, якобы "зрительница с Донбасса". Она утверждала, что самолеты ВСУ так "низко летали над Донбассом, так было видно пилота, который смеется в лицо".
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Теги: сбу, пропаганда, ордло, террорист, коллаборационизм, лобби кремля, евгений мураев, прямой эфир, Наш, родио мирошник
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