Телеканал в Украине дал эфир террористу с Донбасса. В СБУ пока прокомментировать не могут

В эфире телеканала НАШ, который де-юре принадлежит отцу бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева, выступил один из главарей террористической организации "ЛНР" Родион Мирошник. В Службе безопасности Украины и Нацсовете по теле- и радиовещанию пока не прокомментировали эфир.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел в пятницу вечером, 4 декабря. Ведущий презентовал Мирошника как "представителя той стороны" и дал ему слово.

Террорист начал говорить российские нарративы, что якобы РФ не является стороной конфликта на Донбассе, а стороны – Украина и боевики. Он также утверждал, что Украина якобы срывает минский переговорный процесс.

Читайте также: Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука

Минут через 10 после включения террориста экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в знак протеста покинул эфир. Позже он высказал недовольство в своем видеоблоге.

LIGA.net сегодня утром направила запросы и позвонила в СБУ и Нацсовет по теле- радиовещанию с просьбой рассказать, как ведомства отреагировали на инцидент. В пресс-службе СБУ сказали, что сейчас не могут прокомментировать эпизод, и добавили, что в связи с процедурой запрос сегодня вряд ли будет рассмотрен. В Нацсовете на многочисленные звонки LIGA.net не ответили.

СПРАВКА. Мирошник – один из главарей террористической организации ЛНР. Ранее был заместителем главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого. Сейчас являлется "наблюдателем" в минском процессе. Канал НАШ принадлежит Владимиру Мураеву – отцу Евгения Мураева. 16 января 2014-го последний голосовал за диктаторские законы Януковича. 24-й канал также писал, что он называл российско-украинскую войну на Донбассе "гражданским конфликтом", а Революцию достоинства – "госпереворотом".