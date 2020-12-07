Госрегулятор отреагировал на эфир украинского канала с пособником РФ на Донбассе

Нацсовет по теле- и радиовещанию уже провел мониторинг эфира телеканала НАШ, в котором выступал один из главарей луганских боевиков Родион Мирошник. На этой неделе регулятор вынесет решение по ициденту, сообщила пресс-служба Нацсовета в ответе на запрос LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Национальный совет благодарен интернет-изданию LIGA за бдительность и неравнодушие по данному факту. Национальный совет внимательно следит за теле- и радиоэфиром и уже провел мониторинг указанного эфира телеканала НАШ", – говорится в ответе.

В пресс-службе регулятора добавили, что Нацсовет выразит свою позицию и примет решение по эфиру на следующем заседании, которое должно состояться 10 декабря.

В пятницу, 4 декабря, в эфире телеканала НАШ, который принадлежит отцу экс-депутата Евгения Мураева, один из главарей луганских террористов Родион Мирошник распространял российские нарративы о войне на Донбассе.

LIGA.net обратилась с письменными запросами и позвонила в СБУ и Нацсовет с просьбой рассказать, как в ведомствах отреагировали на эфир. В СБУ не смогли ответить по телефону, на запрос ответа пока тоже нет.

Читайте также: Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.