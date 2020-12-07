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Госрегулятор отреагировал на эфир украинского канала с пособником РФ на Донбассе

07.12.2020, 13:32
Госрегулятор отреагировал на эфир украинского канала с пособником РФ на Донбассе - Фото
Террорист Мирошник в эфире НАШ (скриншот видео НАШ)

Нацсовет по теле- и радиовещанию уже провел мониторинг эфира телеканала НАШ, в котором выступал один из главарей луганских боевиков Родион Мирошник. На этой неделе регулятор вынесет решение по ициденту, сообщила пресс-служба Нацсовета в ответе на запрос LIGA.net.

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"Национальный совет благодарен интернет-изданию LIGA за бдительность и неравнодушие по данному факту. Национальный совет внимательно следит за теле- и радиоэфиром и уже провел мониторинг указанного эфира телеканала НАШ", – говорится в ответе. 

В пресс-службе регулятора добавили, что Нацсовет выразит свою позицию и примет решение по эфиру на следующем заседании, которое должно состояться 10 декабря.

  • В пятницу, 4 декабря, в эфире телеканала НАШ, который принадлежит отцу экс-депутата Евгения Мураева, один из главарей луганских террористов Родион Мирошник распространял российские нарративы о войне на Донбассе.
  • LIGA.net обратилась с письменными запросами и позвонила в СБУ и Нацсовет с просьбой рассказать, как в ведомствах отреагировали на эфир. В СБУ не смогли ответить по телефону, на запрос ответа пока тоже нет.

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Марк Сировой
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