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Донбасс | "РФ хочет исказить реалии". В СБ ООН ответили на попытку России легитимизировать боевиков

03.12.2020, 08:55
Совбез ООН (Фото: EPA)

Россия пыталась исказить реалии о войне на Донбассе, инициировав неформальную встречу членов Совбеза ООН "по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации). Об этом говорится в заявлении Великобритании, США и Эстонии (членов СБ ООН), неофициальный перевод которого опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, что она выступает посредником во внутреннем конфликте", – цитирует заявление дипломат.

В заявлении говорится, что это мероприятие "было призвано чисто исказить реалии конфликта на востоке Украины и служило только российским интересам". Также отмечается, что Россия – активный участник "подготовки, вооружения и возглавления" боевиков: она дополняет их военным персоналом и техникой.

"Она (РФ, - ред.) спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 000 смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения", – цитирует заявление Кислица.

В заявлении также говорится, что стороны поддерживают минские соглашения и приверженность мирному решению конфликта с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности.

  • 1 декабря пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский заявил, что 2 декабря члены СБ ООН провесдут неформальную встречу с участием марионеток РФ на Донбассе по формуле Арриа.
  • Украина вместе с партнерами сорвала эту попытку России. Заседание байкотировала не только Украина, но и все страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез ООН, кроме РФ. 
Марк Сировой
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