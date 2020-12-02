Донбасс | Украина сорвала российскую PR-акцию с "представителями ОРДЛО" в Совбезе ООН
Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, которых Кремль хочет привлечь к заседанию Совбеза ООН. Об этом сообщил LIGA.net глава МИД Дмитрий Кулеба, реагируя на анонсированную в росСМИ инициативу Кремля собрать "встречу по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации).
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Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский 1 декабря заявил, что "переговоры" 2 декабря в 17:00 по киевскому времени с участием марионеток РФ на Донбассе проведут по формуле Арриа.
Кулеба говорит, что это заседание бойкотирует не только Украина, но и США, Британия, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия, – то есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез.
"Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ. Благодаря принципиальной позиции наших партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН", – подчеркнул министр.
Глава МИД отметил – такие совместные действия Украины и союзников являются "четким ответом на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды".
Кулеба поблагодарил партнеров, в частности участников нормандского формата Германию и Францию, "за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины".
- Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".
- 11 ноября Россия в ООН заявила, что "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает Будапештский меморандум".
- "Достали даже терпеливого Кравчука". 25 ноября Украина и Россия поругались на переговорах в ТКГ.
- Также 25 ноября главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил, что военное руководство Украины не видит силового варианта возвращения части Донбасса.
- 1 декабря 2020-го ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу – это усилит позицию Украины в суде.
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