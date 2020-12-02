Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, которых Кремль хочет привлечь к заседанию Совбеза ООН. Об этом сообщил LIGA.net глава МИД Дмитрий Кулеба, реагируя на анонсированную в росСМИ инициативу Кремля собрать "встречу по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации).

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Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский 1 декабря заявил, что "переговоры" 2 декабря в 17:00 по киевскому времени с участием марионеток РФ на Донбассе проведут по формуле Арриа.

Кулеба говорит, что это заседание бойкотирует не только Украина, но и США, Британия, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия, – то есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез.

СПРАВКА. Неформальные встречи по такой формуле предложил в марте 1992-го тогдашний председатель СБ ООН Диего Арриа из Венесуэлы. Эти заседания не предусмотрены документами ООН. Встреча (по инициативе одного или нескольких членов СБ) позволяет проводить в частном порядке обмен мнениями с участием лиц, которых, по мнению тех или иных членов СБ, было бы полезно заслушать. Инициатор заседания выступает в качестве его председателя, а сама встреча проводится в одном из залов заседаний, а не в зале СБ. При этом сотрудники секретариата СБ в них не участвуют. О проведении заседания не объявляется в ежедневном журнале ООН.

"Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ. Благодаря принципиальной позиции наших партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН", – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил – такие совместные действия Украины и союзников являются "четким ответом на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды".

Кулеба поблагодарил партнеров, в частности участников нормандского формата Германию и Францию, "за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины".

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

11 ноября Россия в ООН заявила, что "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает Будапештский меморандум".

"Достали даже терпеливого Кравчука". 25 ноября Украина и Россия поругались на переговорах в ТКГ.

Также 25 ноября главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил, что военное руководство Украины не видит силового варианта возвращения части Донбасса.

1 декабря 2020-го ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу – это усилит позицию Украины в суде.

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Евгений Пилипенко

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