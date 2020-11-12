РФ в ООН заявила, что "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает Будапештский меморандум"

Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко в ответ на пропаганду РФ о гарантиях Украине спросил только: "Вы издеваетесь или серьезно?"

Представитель миссии страны-оккупанта России при ООН заявила, что ее страна "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает" обязательства по Будапештскому меморандуму. Посол Украины в США Владимир Ельченко, бывший постпред страны в Организации, смог отреагировать на это только риторическим вопросом в Twitter.

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"Это заявление могло бы вызвать усмешку, но у меня вопрос: вы издеваетесь или серьезно?" – пишет он.

Ранее Twitter-аккаунт миссии РФ при ООН сообщил, что "Россия строго соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме 1994 года обязательства по уважению суверенитета Украины: неукоснительно и в полном объеме выполняет обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, включая Украину".

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Это выдержка из речи представителя РФ Соколовой Н.В. на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН по докладу МАГАТЭ о ядерной безопасности.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой , президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором.

Чиновница МИД РФ заявила, что слова Юрия Витренко (зампостпреда Украины Сергея Кислицы) о том, что Россия выполняет меморандум "только в ее собственном перевернутом мире", "носят чисто провокационный характер" и "являются очередным проявлением антироссийской пропаганды".

Первый президент Кравчук рассказывал, что Запад фактически поставил Киеву ультиматум в начале 1990-х: либо страна подписывает меморандум, либо будет изолирована санкциями.

Второй президент Кучма утверждал, что в 1994-м президент Франции Миттеран убеждал его не доверять гарантиям по "Будапешту".

Глава МИД РФ Лавров заявлял, что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без угроз и применения ядерного оружия.

В тексте самого документа речь идет о следующем : "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".

Евгений Пилипенко

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