РФ в ООН заявила, что "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает Будапештский меморандум"

Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко в ответ на пропаганду РФ о гарантиях Украине спросил только: "Вы издеваетесь или серьезно?"
Представитель миссии страны-оккупанта России при ООН заявила, что ее страна "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает" обязательства по Будапештскому меморандуму. Посол Украины в США Владимир Ельченко, бывший постпред страны в Организации, смог отреагировать на это только риторическим вопросом в Twitter.
"Это заявление могло бы вызвать усмешку, но у меня вопрос: вы издеваетесь или серьезно?" – пишет он.
Ранее Twitter-аккаунт миссии РФ при ООН сообщил, что "Россия строго соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме 1994 года обязательства по уважению суверенитета Украины: неукоснительно и в полном объеме выполняет обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, включая Украину".
Это выдержка из речи представителя РФ Соколовой Н.В. на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН по докладу МАГАТЭ о ядерной безопасности.
СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой, президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором.
Чиновница МИД РФ заявила, что слова Юрия Витренко (зампостпреда Украины Сергея Кислицы) о том, что Россия выполняет меморандум "только в ее собственном перевернутом мире", "носят чисто провокационный характер" и "являются очередным проявлением антироссийской пропаганды".
Глава МИД РФ Лавровзаявлял, что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без угроз и применения ядерного оружия.
В тексте самого документа речь идет о следующем: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".
Евгений Пилипенко
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