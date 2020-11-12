UA

РФ в ООН заявила, что "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает Будапештский меморандум"

12.11.2020, 11:37
РФ в ООН заявила, что
Владимир Ельченко (фото - ЕРА)

Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко в ответ на пропаганду РФ о гарантиях Украине спросил только: "Вы издеваетесь или серьезно?"

Представитель миссии страны-оккупанта России при ООН заявила, что ее страна "уважает суверенитет Украины" и "соблюдает" обязательства по Будапештскому меморандуму. Посол Украины в США Владимир Ельченко, бывший постпред страны в Организации, смог отреагировать на это только риторическим вопросом в Twitter.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Это заявление могло бы вызвать усмешку, но у меня вопрос: вы издеваетесь или серьезно?" – пишет он.

Ранее Twitter-аккаунт миссии РФ при ООН сообщил, что "Россия строго соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме 1994 года обязательства по уважению суверенитета Украины: неукоснительно и в полном объеме выполняет обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, включая Украину".

Читайте колонку: Доктрина ядерного шантажа Путина-Патрушева

Это выдержка из речи представителя РФ Соколовой Н.В. на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН по докладу МАГАТЭ о ядерной безопасности.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой, президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором.

Чиновница МИД РФ заявила, что слова Юрия Витренко (зампостпреда Украины Сергея Кислицы) о том, что Россия выполняет меморандум "только в ее собственном перевернутом мире", "носят чисто провокационный характер" и "являются очередным проявлением антироссийской пропаганды".

  • Первый президент Кравчук рассказывал, что Запад фактически поставил Киеву ультиматум в начале 1990-х: либо страна подписывает меморандум, либо будет изолирована санкциями.
  • Второй президент Кучма утверждал, что в 1994-м президент Франции Миттеран убеждал его не доверять гарантиям по "Будапешту".
  • Глава МИД РФ Лавров заявлял, что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без угроз и применения ядерного оружия.
  • В тексте самого документа речь идет о следующем: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
ООН фейк пропаганда дезинформация ядерное оружие гарантии оккупация владимир ельченко будапештский меморандум Юрий Витренко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Як заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу

Партнерський проєктЯк заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу
 