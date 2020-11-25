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"Достали даже терпеливого Кравчука". Украина и Россия поругались на переговорах

25.11.2020, 20:30
Сергей Гармаш (скриншот из видео 4 канала)

Сегодня, 25 ноября, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, во время которого украинская и российская делегация поругались из-за того, что Россия пыталась подать официальный план действий не от своего имени, а от имени боевиков. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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"Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!", – написал Гармаш.

Он напомнил, что функции представителей ОРДЛО в ТКГ четко обозначены в Минском комплексе мер и предполагают возможность только согласовывать и консультировать, и соответственно они не могут подавать какие-либо документы на рассмотрение.

Гармаш отметил, что все решения, наработанные в ТКГ, должна принять или не принять Верховная Рада. 

"А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?", – пишет представитель украинской делегации.

Гармаш подчеркнул, что боевики из ОРЛО, которых стремится легитимизировать Россия, не хотят мира на Донбассе, поскольку тогда они лишатся своих "должностей" и положения.  

Представитель украинской делегации заявил, что если бы Россия подала план мирного урегулирования от своего имени, то Украина была бы вынуждена с ним работать, независимо от того, нравится ей этот план или нет.

"И нам совершенно не важно, где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, в Москве или Северной Корее, например. Нам важно, чтоб был легитимный субъект  подачи документа и ответственный за его выполнение", – написал Гармаш.

Однако сегодня, по словам Гармаша, в ответ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, Грызлов заявил, что "если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может".

По мнению Гармаша, такое поведение РФ говорит о том, что все "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а на субъективизацию российских марионеток и понижение роли Нормандской четверки.

Также Гармаш упрекнул ОБСЕ в предвзятости. Он написал, что, по его мнению, ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора: приглашенных РФ боевиков ОРДЛО даже не исправляют, когда они называют себя "республиками" или "некими тремя буквами".

"Речь об элементарном уважении, когда Первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать, – он просто включает микрофон и говорит", – написал Гармаш.

Гармаш считает, что Украине придется менять тактику переговоров в Минском процессе.

"Пора называть вещи своими именами. Даже если это не дипломатично", – написал представитель Донецка в ТКГ.

На странице украинской делегации ТКГ в Facebook заявили, что Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

  • 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г. 
  • В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.
  • Вчера Кравчук сообщил, что Украина передала свой вариант плана ОБСЕ.

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Наталия Медведева
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