Кравчук: ОБСЕ подготовит единый план мира по Донбассу до 10 ноября

"Есть задача подготовить продуманный, с учетом интересов всех сторон, и, прежде всего, ОРДЛО, документ", – отметил Леонид Кравчук

Украина передала свой вариант плана урегулирования конфликта в Донбассе ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения на следующем заседании в формате видеоконференции 10 ноября. Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"В четверг (5 ноября, – ред.) наш "План совместных шагов" я передал Хайди Грау. Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам трехсторонней контактной группы. Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО", – сказал Кравчук.

Читайте также: В Кремле отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе

По его словам, после получения украинского варианта ОБСЕ разработает "единый документ с учетом позиций всех сторон".

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю – это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", – объяснил Кравчук.

Он надеется, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию контактной группы 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и, прежде всего, ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях, – сказал Кравчук, подчеркнув, что "Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку".

СПРАВКА. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.

Читайте также: Резников объяснил, кто может отвечать за порядок в ОРДЛО после вывода российских войск

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.