Кравчук: ОБСЕ подготовит единый план мира по Донбассу до 10 ноября
"Есть задача подготовить продуманный, с учетом интересов всех сторон, и, прежде всего, ОРДЛО, документ", – отметил Леонид Кравчук
Украина передала свой вариант плана урегулирования конфликта в Донбассе ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения на следующем заседании в формате видеоконференции 10 ноября. Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.
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"В четверг (5 ноября, – ред.) наш "План совместных шагов" я передал Хайди Грау. Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам трехсторонней контактной группы. Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО", – сказал Кравчук.
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По его словам, после получения украинского варианта ОБСЕ разработает "единый документ с учетом позиций всех сторон".
"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю – это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", – объяснил Кравчук.
Он надеется, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию контактной группы 10 ноября.
"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и, прежде всего, ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях, – сказал Кравчук, подчеркнув, что "Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку".
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.
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