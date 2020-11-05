Резников объяснил, кто может отвечать за порядок в ОРДЛО после вывода российских войск
По словам вице-премьера Алексея Резникова, в состав спецподразделений "войдут украинцы, которые не участвовали в боевых действиях"
После вывода российских войск и выхода боевиков с территории временно оккупированного Донбасса обеспечивать охрану общественного порядка смогут там специальные подразделения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.
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По его словам, Украина предлагает расширить мандат ОБСЕ, это даст возможность проводить совместное патрулирование вновь "созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины, которые готовы присягнуть и это делать".
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"Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Нацполиции с особым статусом, возможно как элемент департамента ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", – отметил вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отвечая на вопрос – будут ли в составе спецподразделений граждане обеих сторон, Резников сказал: "Да, это будет корректно. Должно быть доверие у людей, это будет возможно, когда не будет страха. Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде".
Он считает, что тогда "это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров".
Резников напомнил, что такой опыт проходила и Хорватия, они набирали полицейских, которые не участвовали в войне.
Чиновник напомнил в предложенном "Плане совместных шагов" Украина заложила концептуальные вещи.
"В первую очередь это аспекты безопасности. Прекращение горячей военной фазы возможно при условии вывода всех вооруженных формирований, демилитаризации в ОРДЛО, разоружения и разминирования", – уточнил он.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.
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