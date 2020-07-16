Во время доклада Украины о гибридной войне россиянин в ОБСЕ ушел из зала

Дипломат Евгений Цимбалюк отметил, что Россия в ОБСЕ не смогла избежать обсуждения темы гибридных угроз против Украины

Российская делегация во время форума безопасности сотрудничества и постоянного совета ОБСЕ 15 июля осуществила демарш и покинула заседание. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает Укринформ.

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"Представитель делегации РФ, присутствовал физически на заседании в Гофбурзи, совершил демарш и покинул зал. Таким образом, российский дипломат отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований Украины Александра Литвиненко, который выступал в качестве одного из основных докладчиков на тему гибридных угроз", - отметил он.

Цимбалюк указал на то, что еще во время презентации приоритетов украинского председательства в ФБС в апреле глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что тема гибридных угроз будет в фокусе внимания Украине. Большинство делегаций в ОБСЕ приветствовали намерение украинской стороны привлечь внимание к этой проблематике.

Единственной делегацией, которая заявила, что эта тема - "неинтересна" была делегация страны-агрессора России.

"Очевидно, что делегация РФ понимала, что при обсуждении этой темы будет озвучен, прежде всего, кейс российской гибридной агрессии против Украины. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", - подчеркнул Цымбалюк.

По его словам, делегация России взяла первый раз слово еще перед утверждением повестки дня заседания, стремясь продемонстрировать свое принципиальное несогласие с инициированием обсуждения тематики гибридных угроз.

остпред России при ОБСЕ позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес присутствующих на заседаниях представителей стран-участниц, заявив недавно, что, мол, присутствующие дипломаты ничего не понимают, а коронавирус повлиял на их мозги. 19 мая Цимбалюк сообщал , что п

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Арина Толина

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