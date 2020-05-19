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Посол России в ОБСЕ позволяет себе оскорбления дипломатов - Цимбалюк

Посол России в ОБСЕ позволяет себе оскорбления дипломатов - Цимбалюк - Фото
Флаг России (фото - pixabay.com)
19.05.2020, 15:02

Постпред Украины в ОБСЕ отметил, что украинская делегация не реагирует на такую ​​"российскую дипломатию"

Постпред России при ОБСЕ позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес присутствующих на заседаниях представителей стран-участниц, заявив недавно, что, мол, присутствующие дипломаты ничего не понимают, а коронавирус повлиял на их мозги. Об этом заявил в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

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"Российская делегация, конечно, начинает нервничать и иногда использует даже прямые оскорбления участников заседания. Недавно от посла РФ можно было услышать что-то вроде: "Мы видим, что никто ничего не понимает. Такое впечатление, что эпоха коронавируса отразилась не только на общем здоровье, но и непосредственно на мозгах дипломатов, которые принимают участие в дискуссиях с нами", - отметил Цимбалюк.

Он считает, что такие заявления "неприемлемы".

"Но иностранные дипломаты уже не впервые видят подобное. Вспомним, как на заседании СБ ООН заместитель руководителя миссии РФ позволял себе обращаться к послу Великобритании на "ты" и кричал ему "на меня смотри, а не отворачивайся!" - добавил глава миссии Украины при ОБСЕ.

По его словам, украинская делегация не реагирует на такую ​​"российскую дипломатию".

"К такой "дипломатии" мы привыкли, и на это не ведемся. Мы хорошо понимаем, что все это - попытка через оскорбления спровоцировать на какие-то неконтролируемые эмоции", - добавил он.

  • 15 мая глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что ни пандемия коронавируа, ни призыв генсека ООН о глобальном прекращении огня не повлияли на Россию, которая продолжает разжигать вооруженный конфликт на востоке Украины.

 

Арина Толина
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Россия обсе дипломаты оскорбления Евгений Цимбалюк
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