США в ОБСЕ: Кремль продолжает разжигать войну на Донбассе несмотря на пандемию

Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)

Ни пандемия коронавируа, ни призыв генсека ООН о глобальном прекращении огня не повлияли на Россию, которая продолжает разжигать вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

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"Многолетняя агрессия Москвы - прямой вызов безопасности Европы. Ясно, что ни пандемия COVID-19, ни обращение генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о глобальном прекращении огня во всех конфликтных зонах не убедили Москву прекратить разжигать вооруженный конфликт в Украине", - заявил он.

Американский посол отметил, что на прошлой неделе на Донбассе зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня, в ходе которых "возглавляемые Россией силы" продолжали подрывать суверенитет Украины.

"Все мы должны знать об этой длительную эскалацию и о том, каковы возможные последствия могут быть. Очевидно, что не может быть выполнение Минских договоренностей, пока не прекратится огонь. Однако эти усилия, направленные на уничтожение режима прекращения огня, только нарастают и увеличиваются" , - заявил Джеймс Гилмор.

Он отметил, что начатый Россией конфликт на Донбассе уже унес жизни тысяч людей, и только в 2020 году были ранены или убиты более 65 гражданских лиц.

"Мы должны привлечь Россию к ответственности за то, что она действует в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за злоупотребления, которые она совершила на востоке Украины и в оккупированном Крыму ", - подчеркнул глава миссии США при ОБСЕ.

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