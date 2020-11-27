Сюр. На канале Мураева рассказали, как ВСУ низко летают и "смеются в глаза" на Донбассе

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На канале НАШ отца экс-нардепа Евгения Мураева показали сюжет о войне на Донбассе в духе российской пропаганды

В эфире канала НАШ, который де-юре принадлежит отцу бывшего депутата фракции Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева, рассказали, что украинские летчики якобы низко летают и "смеются в глаза" местным жителям на Донбассе. На эпизод обратил внимание журналист и переговорщик в Минской группе от Донецка Денис Казанский.

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В прямом эфире по телефону выступала некая Валентина, якобы "зрительница с Донбасса".

"Когда идешь по улице, а ваш самолет вэсэушный летит низко. Люди прятались в подвалы от того, что он летит низко и смеется прямо тебе в глаза. Видно летчика", – сказала Валентина.

Она также без предоставления каких-либо доказательств утверждала, что украинские самолеты якобы "расстреляли детей". При этом ведущие ее не перебивали.

СПРАВКА. Согласно информации на сайте НАШ, телеканал принадлежит Владимиру Кузьмичу Мураеву – отцу Евгения Мураева. Последний был депутатом Партии регионов, затем – Оппозиционного блока.

16 января 2014-го Мураев голосовал за диктаторские законы. 24-й канал также писал, что он называл российско-украинскую войну на Донбассе "гражданским конфликтом", а Революцию достоинства – "госпереворотом"

  • В 2014 году пропагандистский Первый канал России распространил ложь о публичной казни ребенка в Славянске. Неизвестная женщина, именующая себя Галина Пышняк, рассказала, что украинские военные в Славянске якобы прибили гвоздями трехлетнего мальчика на доску объявлений и заставили его мать смотреть как он умирает, истекая кровью.

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Теги: война, Донбасс, фейк, евгений мураев, Наш, сюр
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