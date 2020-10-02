Дубинский стоял за фейком о проститутках на Майдане – Bihus.info

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По данным журналистов Bihus.info, Дубинский разрабатывал план по дискредитации Майдана стоимостью $500 000. Дубинский назвал это "чепухой"

Нардеп Слуги народа Александр Дубинский, который во времена Революции Достоинства работал на 1+1, якобы разрабатывал план по дискредитации протестов и стоял за созданием фейка о проститутках на Майдане в 2013 году. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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Журналисты заверяют, что получили доступ к переписке alexandr.dubinsky@gmail.com, датированную декабрем 2013-го – февралем 2014-го. Общение происходит, скорее всего, между Александром Дубинским, главой холдинга Вести Ольга Семченко (гражданская жена экс-министра доходов и сборов Александра Клименко), а также экс-главредом Вестей Игорем Гужвой. Тема – план по дискредитации Майдана.

Сейчас alexandr.dubinsky@gmail.com указана рабочей почтой на Facebook-странице Дубинского. Нардеп подтвердил Bihus.Info, что до сих пор пользуется этим аккаунтом, однако отрицал, что вел из него обсуждение кампании против Майдана в интересах Клименкo.

20 декабря 2013 alexandr.dubinsky прислал, вероятно, Семченко письмо с названием "Предложения по информационной кампании" Майдан меньшинства" – план из 20 мероприятий, которые должны дискредитировать революцию.

Одной из идей было привезти на Майдан проституток с окраин столицы. Затем на тот момент журналистка программы Гроші Ярослава Коба должна была снять их скрытой камерой и распространить видео в Интернете с конкретными тегами – проститутки, Майдан, революция. После этого проституток должна была "накрыть" милиция и дать краткую аналитику о том, что протест превратился в центр разврата.

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26 декабря 2013-го на YouTube-аккаунте "Ярослава Небесная" появилось видео, на котором Коба, как предлагал аккаунт alexandr.dubinsky@gmail.com, расспрашивает женщин на Майдане о секс-услугах, а они рассказывают и ведут ее в соседнее кафе.

Далее ссылку на это видео Коба публикует на свой странице в Facebook. А потом и сам Дубинский публикует ссылку на ролик "Проститутки Майдан" в Facebook.

27 декабря в газете Вести выходит скандальный материал "Проститутки с Окружной перебрались на Майдан", а милиция "закрывает бордель для майдановцев". На кадрах "закрытия" фигурирует та же женщина, что и на видео Ярославы Кобы за день до этого.

"Я только пришла на 1 + 1, я не понимала, что и для кого я снимаю", – прокомментировала Ярослава Коба, выложенное видео.

В других предложениях alexandr.dubinskyна тот момент оппозиционеров расписываются планы по дискредитации Виталия КличкоСергея Пашинского, Андрея Пышного и другие идеи. Общую стоимость плана Дубинский оценил в $500 000 + $100 000 на непредвиденные расходы.

Дубинский назвал расследование "чепухой", а скриншоты нарисованными. Он заверяет, что опубликует разоблачение "личных финансовых махинаций" автора расследования Дениса Бигуса, а также "махинаций с госзакупками его отца".

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Теги: фейк, майдан, проститутки, александр дубинский, bihus.info, бигус
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