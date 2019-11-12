Дубинский рассказал, откуда у него автопарк и 24 квартиры

Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутат фракции Слуга народа Александр Дубинский утверждает, что имущество, о котором шла речь в расследовании Bihus.info, принадлежит его семье еще с конца 1990-х. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады, которое транслировал канал НАШ.

"Эти все квартиры, автомобили моей семьи… Они были приобретены еще в конце 90-х - начале нулевых. Всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015 года", - сообщил нардеп.

Дубинский также заверил, что имущество указано в открытых реестрах и с него уплачены налоги.

Вчера Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

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