Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дубинский рассказал, откуда у него автопарк и 24 квартиры

Дубинский рассказал, откуда у него автопарк и 24 квартиры - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.11.2019, 13:18

Нардеп заверяет, что не скрывает имущества своей семьи

Депутат фракции Слуга народа Александр Дубинский утверждает, что имущество, о котором шла речь в расследовании Bihus.info, принадлежит его семье еще с конца 1990-х. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады, которое транслировал канал НАШ.

"Эти все квартиры, автомобили моей семьи… Они были приобретены еще в конце 90-х - начале нулевых. Всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015 года", - сообщил нардеп.

Дубинский также заверил, что имущество указано в открытых реестрах и с него уплачены налоги.

Читайте также: Арахамия ответил насчет "токсичности" Дубинского: Много энергии

Напишите нам
bihus.info расследование бигус александр дубинский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 