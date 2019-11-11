Bihus.info о Дубинском: автопарк и десятки квартир - видео

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Журналисты провели расследование и выяснили, каким имуществом владеет нардеп и его семья

Журналисты проекта Bihus.info в программе Наші гроші провели расследование об имуществе народного депутата из фракции Слуга народа Александре Дубинском. Авторы расследования заявляют, что депутат и его семья владеют солидным автопарком и десятками квартир. На вопрос о Мазератти, записанной на его мать, Дубинский заявил, что "мама любит скорость". На вопрос, откуда у него столько денег, Дубинский ответил журналистке, что она "не такая талантливая", как он.

  • В Раду Дубинский попал под брендом Слуги народа после победы на одном из мажоритарных округов Киевской области. До депутатства работал на канале 1+1.
  • Ранее он прошел проверку на детекторе лжи, инициированную в связи со скандалом в финансовом комитете парламента. 

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Теги: Слуга народа, автомобили, имущество, квартиры, александр дубинский
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