Bihus.info о Дубинском: автопарк и десятки квартир - видео

Журналисты проекта Bihus.info в программе Наші гроші провели расследование об имуществе народного депутата из фракции Слуга народа Александре Дубинском. Авторы расследования заявляют, что депутат и его семья владеют солидным автопарком и десятками квартир. На вопрос о Мазератти, записанной на его мать, Дубинский заявил, что "мама любит скорость". На вопрос, откуда у него столько денег, Дубинский ответил журналистке, что она "не такая талантливая", как он.
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