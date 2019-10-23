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Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил

Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил - Фото
Александр Дубинский (Фото: скриншот видео)
23.10.2019, 22:13

Теперь полиграф должен пройти председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия

Народный депутат от фракции Слуги народа Александр Дубинский прошел проверку на детекторе лжи, инициированную в связи со скандалом в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Полиграфолог сказал, что респонент не пытался помешать процедуре, тест состоялся, результаты можно интерпретировать более менее однозначно - в пользу опрашиваемого лица. То есть "денег не брал". Документально подтвержденный результат будет предоставлен в понедельник.

Во время процесса Дубинский отрицал, что не поддержал законопроект №2047 за взятку в размере от $30 000 или $50 000 и за любую взятку вообще, а также то, что ему предлагали взятку за голосование за этот или какой-либо другой проект.

Он также ответил "нет" на вопрос, получал ли он деньги за любое голосование в Верховной Раде.

Депутат опроверг существование каких-либо договоренностей о блокировании законопроектов за денежное вознаграждение. Коллег из налогового комитета во взяточничестве Дубинский не подозревает.

После Дубинского полиграф должен пройти председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Планируется, что это произойдет завтра.

  • Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000.
  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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полиграф александр дубинский Давид Арахамия
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