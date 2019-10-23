Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил

Александр Дубинский (Фото: скриншот видео)

Народный депутат от фракции Слуги народа Александр Дубинский прошел проверку на детекторе лжи, инициированную в связи со скандалом в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Полиграфолог сказал, что респонент не пытался помешать процедуре, тест состоялся, результаты можно интерпретировать более менее однозначно - в пользу опрашиваемого лица. То есть "денег не брал". Документально подтвержденный результат будет предоставлен в понедельник.

Во время процесса Дубинский отрицал, что не поддержал законопроект №2047 за взятку в размере от $30 000 или $50 000 и за любую взятку вообще, а также то, что ему предлагали взятку за голосование за этот или какой-либо другой проект.

Он также ответил "нет" на вопрос, получал ли он деньги за любое голосование в Верховной Раде.

Депутат опроверг существование каких-либо договоренностей о блокировании законопроектов за денежное вознаграждение. Коллег из налогового комитета во взяточничестве Дубинский не подозревает.

После Дубинского полиграф должен пройти председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Планируется, что это произойдет завтра.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000

Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН , входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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