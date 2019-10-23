Скандал со "слугами народа". САП открыла дело о взяточничестве

Давид Арахамия и фракция Слуга народа (Фото: пресс-служба партии/Facebook)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 нардепами Слуги народа, которые входят в финансовый комитет. Об этом сообщает пресс-служба САП.

САП проверит распространенную в СМИ информацию о том, что нардепы якобы получили взятку в размере $30 000 за голосование на заседании парламентского комитета против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Досудебное расследование будет проводиться детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП.

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