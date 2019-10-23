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Скандал в СН: Дубинский и Арахамия вместе пройдут детектор лжи

Скандал в СН: Дубинский и Арахамия вместе пройдут детектор лжи - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)
23.10.2019, 10:41

Пройти полиграф от Дубинского и других депутатов СН потребовал Зеленский

Сегодня в 20:00 глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе пройдут исследование на детекторе лжи. Об этом Арахамия сообщил LIGA.net.

Дубинский также подтвердил эту информацию в Facebook.

Также в комментарии телеканалу Наш Дубинский заявил, что нынешний конфликт не приведет к расколу партии и в СН "нет групп влияния, кроме группы президента". По его словам, результаты прохождения полиграфа станут известны сегодня в 21:00-21:30, прямой эфир будет на его канале в Youtube.

  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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полиграф детектор лжи александр дубинский Давид Арахамия
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