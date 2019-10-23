Скандал в СН: Дубинский и Арахамия вместе пройдут детектор лжи

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня в 20:00 глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе пройдут исследование на детекторе лжи. Об этом Арахамия сообщил LIGA.net.

Дубинский также подтвердил эту информацию в Facebook.

Также в комментарии телеканалу Наш Дубинский заявил, что нынешний конфликт не приведет к расколу партии и в СН "нет групп влияния, кроме группы президента". По его словам, результаты прохождения полиграфа станут известны сегодня в 21:00-21:30, прямой эфир будет на его канале в Youtube.