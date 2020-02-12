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Арахамия: Канал "Темный рыцарь" ведут Дубинский и Бужанский

Арахамия: Канал "Темный рыцарь" ведут Дубинский и Бужанский - Фото
Давид Арахамия и Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.02.2020, 17:09

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, однажды он сам проверил свою гипотезу о том, что авторы "Темного рыцаря" - Дубинский и Бужанский

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что, по его мнению, Telegram-канал "Темный рыцарь" ведет депутат от СН Александр Дубинский. Об этом Арахамия сказал в интервью Стране.

На вопрос, кто ведет Telegram-канал "Темный рыцарь", глава фракции СН ответил: "Я думаю, что это Александр Дубинский с несколькими друзьями".

Когда журналист уточнил, не являются ли этими друзьями депутаты СН Максим Бужанский и Александр Куницкий, Арахамия сказал: "В какой-то момент я думал, что они все втроем, но сейчас я думаю, что Куницкий в этом не участвует. Возможно, гостевой автор – Бужанский, а основной – Дубинский".

На вопрос, как он к этому пришел, Арахамия ответил, что "длинными и окольными путями". А однажды, по его словам, Дубинский "себя просто спалил".

"На YouTube канале Дубинского еще не догрузился ролик, а "Темный Рыцарь" его уже прокомментировал. Потом он это исправил, но было уже поздно", - пояснил Арахамия.

Также, по словам главы фракции СН, однажды он сам проверил свою гипотезу - "запустил" историю с американским паспортом.

Имеется в виду история с якобы американским гражданством Арахамии. Эту информацию в ноябре опубликовал в своем Telegram бывший нардеп Игорь Мосийчук. Через несколько дней якобы скан американского паспорта Арахамии появился в канале "Темный рыцарь", однако позже администратор канала был вынужден признать, что фото – подделка.

В интервью Стране Арахамия сказал, что инициировал этот вброс специально. На вопрос, как именно, он ответил: "По большому секрету рассказал одному человеку… Темному рыцарю. Потом все смотрели, где этот фейк вылезет. Тупой фотошоп".

Telegram-канал "Темный рыцарь" может быть замешан в обнародовании и распространении записей из кабинета премьера Алексея Гончарука.

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Telegram александр дубинский Давид Арахамия Максим Бужанский Темный рыцарь
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