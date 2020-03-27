Дубинский был у офиса Коломойского перед подачей "анти-антиколомойского" проекта

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский несколько раз приезжал в бизнес-центр Миллениум, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского в дни, когда Международный валютный фонд и Кабмин вышли на финишную прямую в согласовании так называемого "антиколомойского" законопроекта. Об этом сообщает Bihus.Info.
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Журналисты пишут, что 17 марта заметили под бизнес-центром автомобиль, которым пользуется нардеп, а 19 марта сфотографировали Дубинского при выходе из Миллениума, в котором тот провел около трех часов.
Отмечается, что после нескольких визитов в Миллениум Дубинский зарегистрировал альтернативный законопроект.
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