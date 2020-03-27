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Дубинский был у офиса Коломойского перед подачей "анти-антиколомойского" проекта

Дубинский был у офиса Коломойского перед подачей "анти-антиколомойского" проекта - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
27.03.2020, 16:59

Нардепа Дубинского видели возле офиса Коломойского перед подачей законопроекта, альтернативного "антиколомойскому"

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский несколько раз приезжал в бизнес-центр Миллениум, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского в дни, когда Международный валютный фонд и Кабмин вышли на финишную прямую в согласовании так называемого "антиколомойского" законопроекта. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Журналисты пишут, что 17 марта заметили под бизнес-центром автомобиль, которым пользуется нардеп, а 19 марта сфотографировали Дубинского при выходе из Миллениума, в котором тот провел около трех часов.

Отмечается, что после нескольких визитов в Миллениум Дубинский зарегистрировал альтернативный законопроект.

Александр Дубинский при выходе из Миллениума (Фото: Bihus.Info)

  • 23 марта "антиколомойский закон" был внесен Кабмином в парламент.
  • 24 марта стал известен его текст: основные моменты.
  • 25 марта группа депутатов из СН призвали Раду принять законопроект.
  • 27 марта нардеп из СН Егор Чернев обвинил часть депутатов в нежелании голосовать за закон, предотвращающий возврат ПриватБанка Коломойскому.
  • 29 марта должно состояться внеочередное заседание парламента.

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Медведева Наталия
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Слуга народа игорь коломойский александр дубинский антиколомойский закон
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