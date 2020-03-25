"Нет дефолту". Нардепы из СН призвали Раду поддержать "антиколомойский" закон

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Около 20 нардепов от Слуги народа просят коллег по фракции и парламент в целом поддержать проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый “антиколомойский закон”). Об этом говорится в заявлении, распространенном нардепами в Facebook.

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Закон, в случае принятия, сделает невозможным возврат ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому.

"Законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на госбюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса", - сказано в заявлении.

По мнению подписантов, на сегодня принятие закона – "единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта".

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"Мы перестанем быть надежными партнерами, не менее 10 последующих лет нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов никаких кредитов, без которых невозможно будет стимулировать экономику и провести успешные реформы", - считают нардепы.

В связи с этим они призывают профильный комитет Рады безотлагательно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее принять его в парламенте.

"Обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект", - говорится в заявлении.

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По состоянию на 16:00 текст заявления опубликовали 22 "слуги": Никита Потураев, Егор Чернев, Александр Мариковский, Богдан Кицак, Анна Бондар, Елизавета Богуцкая, Андрей Мотовиловец, Елизавета Ясько, Виктория Подгорная, Марина Бардина, Вадим Галайчук, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин, Татьяна Цыба, Анастасия Красносельская, Игорь Васылив, Лада Булах, Иван Юнаков, Ирина Борзова, Евгений Петруняк, Гео Лерос и Елена Шуляк.

23 марта законопроект был внесен Кабмином в парламент.

24 марта стал известен его текст: основные моменты.

28 марта должно состояться внеочередное заседание парламента.

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