"Антиколомойский закон". Депутат СН: Часть депутатов купили, они не дадут голоса

На принятие закона, который предотвратит возврат ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому, может не хватить голосов. Об этом заявил в Facebook депутат из фракции Слуга народа Егор Чернев.
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"Часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват", - заявил он. По его словам, они так или иначе находятся на финансировании группы Приват или связаны с ней общими интересами.
Принятие "антиколомойского закона", как и реформа рынка земли, являются условиями МВФ для предоставления Украине расширенной помощи в $8 млрд. В противном случае страну может ждать дефолт.
По словам Чернева, дефолт приведет к конфликту с западными партнерами, гиперинфляции, тотальной безработице и всплеску преступности.
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Нардеп заявил, что на данный момент голоса за закон о невозвращении банков бывшим владельцам могут дать только фракция Голос, депутатская группа Доверие, фракция Европейская солидарность и часть Слуги народа.
Чернев призвал гражданское общество и всех украинцев обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков.
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