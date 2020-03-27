"Антиколомойский закон". Депутат СН: Часть депутатов купили, они не дадут голоса

Егор Чернев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

На принятие закона, который предотвратит возврат ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому, может не хватить голосов. Об этом заявил в Facebook депутат из фракции Слуга народа Егор Чернев.

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"Часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват", - заявил он. По его словам, они так или иначе находятся на финансировании группы Приват или связаны с ней общими интересами.

Принятие "антиколомойского закона", как и реформа рынка земли, являются условиями МВФ для предоставления Украине расширенной помощи в $8 млрд. В противном случае страну может ждать дефолт.

По словам Чернева, дефолт приведет к конфликту с западными партнерами, гиперинфляции, тотальной безработице и всплеску преступности.

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Нардеп заявил, что на данный момент голоса за закон о невозвращении банков бывшим владельцам могут дать только фракция Голос, депутатская группа Доверие, фракция Европейская солидарность и часть Слуги народа.

Чернев призвал гражданское общество и всех украинцев обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков.

23 марта "антиколомойский закон" был внесен Кабмином в парламент.

24 марта стал известен его текст: основные моменты.

25 марта группа депутатов из СН, в том числе Чернев, призвали Раду принять законопроект.

29 марта должно состояться внеочередное заседание парламента.

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