Зеленский сегодня встретится с депутатами Слуги народа: с ними будет и Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский встретится сегодня, 27 марта, с фракцией Слуга народа. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили депутаты фракции.
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Заседание назначено на 19:00. Также на встрече будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль.
Президент планирует обсудить с фракцией и премьером предстоящее внеочередное заседание парламента, которое предварительно может состоятся в воскресенье, 29 марта.
26 марта Зеленский убеждал лидеров депутатских фракций и групп собрать нардепов в зале, чтобы принять инициативы, которые помогут бороться с эпидемией коронавируса и поддержат экономику в условиях карантина.
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