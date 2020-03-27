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Зеленский сегодня встретится с депутатами Слуги народа: с ними будет и Шмыгаль

Зеленский сегодня встретится с депутатами Слуги народа: с ними будет и Шмыгаль - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
27.03.2020, 15:40

У фракции Слуга народа сегодня встреча с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем. Тема разговора - внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский встретится сегодня, 27 марта, с фракцией Слуга народа. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили депутаты фракции.

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Заседание назначено на 19:00. Также на встрече будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент планирует обсудить с фракцией и премьером предстоящее внеочередное заседание парламента, которое предварительно может состоятся в воскресенье, 29 марта.

  • 24 марта Кабмин внес в Верховную Раду проект так называемого "антиколомойского закона".  В МВФ назвали принятие его и закона о рынке земли условиями для увеличения финансовой поддержки Украины.

  • 26 марта Зеленский убеждал лидеров депутатских фракций и групп собрать нардепов в зале, чтобы принять инициативы, которые помогут бороться с эпидемией коронавируса и поддержат экономику в условиях карантина.

Читайте также: Коломойский или дефолт. Какой выбор сделает Владимир Зеленский

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Слуга народа Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
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