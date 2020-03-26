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Зеленский убеждал глав фракций проголосовать "предложенные инициативы"

Зеленский убеждал глав фракций проголосовать "предложенные инициативы" - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
26.03.2020, 20:24

Президент Владимир Зеленский призвал всех депутатов прийти на внеочередное заседание Рады

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций и групп и попросил их обеспечить присутствие всех депутатов на заседании, "поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть". Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в такие нелегкие времена", - сказал Зеленский.

Он обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержки Украины. Какие именно законопроекты будут в повестке дня внеочередного заседания, неизвестно.

Ребрина Вадим
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