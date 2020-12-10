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Эфир с террористом. Назначена внеплановая проверка телеканала НАШ

10.12.2020, 16:40
Эфир с террористом. Назначена внеплановая проверка телеканала НАШ - Фото
Террорист Мирошник в эфире НАШ (скриншот видео НАШ)

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала НАШ из-за ретрансляции российской пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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Основанием для проверки стало участие одного из главарей террористической организации ЛНР Родиона Мирошника в программе "Пятница.Вечер" 4 декабря.

Высказывания Мирошника имеют признаки разжигания вражды и содействия терроризму. Его слова являются прямой ретрансляцией нарративов российской пропаганды о "гражданской войне" и непричастности России, говорится в заявлении.

Нацсовет отмечает, что программа была повторена 6 декабря, и канал должен был проверить перед этим достоверность и объективность распространенной информации. Тем не менее, она вышла без каких-либо изменений или редакционной модерации.

В Нацсовете считают, что трансляция передачи с Мирошником содержит признаки нарушения требований законов об информации и о телевидении и радиовещании.

Проверка будет проведена с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

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Денис Юдин
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