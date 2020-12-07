Экс-регионал Мураев объяснил появление террориста в прямом эфире своего канала

Экс-депутат Партии регионов Евгений Мураев считает, что ДНР/ЛНР – это не пророссийские террористические организации. Он считает, что прямой эфир для одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника на его телеканале НАШ "не нарушает закон". Кроме того, он заявил, что продолжит "делать свою работу и бороться". Об этом он заявил у себя в Фейсбуке, отвечая на критику в адрес канала.

"Ни одно государство мира, ни одна международная организация, равно как и депутаты ВРУ, источающие "патриотизм", а также "ручные украинские суды" не нашли оснований или смелости, чтобы признать ДНР и ЛНР террористическими образованиями", – заявил Мураев, назвав LIGA.net "пропагандонами" и "подонками", а Мирошника – "участником политической подгруппы ТКГ в Минске".

- В августе 2018 года Верховный суд Украины разъяснил, что для признания ДНР/ЛНР пророссийскими террористическими организациями никаких решений органов власти не требуется – решение выносится судом в рамках уголовных производств в конкретном деле. Одновременно с этим Верховный суд отменил решение одного из судов, который требовал такого разъяснения.

- Верховный суд напомнил, что Верховная Рада приняла постановление, которым определила ДНР/ЛНР террористическими организациями (чего формально закон не требует, но депутаты приняли это решение). Украина также призвала другие государства рассматривать боевиков в статусе террористов. Верховный суд обязал суды учитывать это постановление.

- Только за 2019 год по статье "террористическая деятельность", согласно данным СБУ, украинские суды приговорили к тюремным срокам 54 боевика ДНР/ЛНР. Всего за последние пять лет число осужденных за участие в этих террористических организациях насчитывает более тысячи.

по обмену между Украиной и Россией. Например, в сентябре 2019 года Украина - Большинство из осужденных террористов выходят из тюрьмы. Например, в сентябре 2019 года Украина передала России 35 человек , осужденных за участие в российской террористической организации на Донбассе или за подрывную деятельность в тылу (диверсанты). Взамен Россия отдала 35 военнопленных . Самолеты для обмена одновременно приземлились в Киеве и Москве. - ДНР/ЛНР также являются террористическими организациями исходя из решений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также террористическими организациями их считает Служба безопасности Украины и другие правоохранительные и государственные органы власти. Подавляющее большинство граждан Украины (более 60%) также считают ДНР/ЛНР террористическими организациями (согласно опросу Центра Разумкова). - Ни одна страна ООН не признала боевиков государственным образованием, включая Россию. Вместе с тем более 30 стран мира ввели санкции против боевиков ДНР/ЛНР за терроризм и посягательство на территориальную целостность Украины. ДНР/ЛНР считают организациями, созданными Россией для ведения гибридной войны на территории Донбасса. Россия поставляет боевикам живую силу, тяжелое вооружение, боеприпасы, топливо и деньги.



- Членов ДНР/ЛНР преследуют практически во всех странах мира, кроме России. За участие в террористической организации ДНР/ЛНР судили людей в Германии, Чехии, Болгарии и множестве других стран Европы и мира.

СПРАВКА. Родион Мирошник называет себя советником главаря террористической организации ЛНР. Считает организации ДНР и ЛНР "независимыми государствами", отрицая территориальную целостность Украины. Не признает Крым украинской территорией. Служит в структурах боевиков. В эфире российских телеканалов угрожал Украине террористическими актами якобы "в ответ" на некие действия Украины. Утверждает, что является членом Трехсторонней контактной группы по разрешению российско-украинской войны. Однако туда входят только представители Украины, России и ОБСЕ (стороны могут приглашать любых экспертов, но они не имеют какого-либо статуса и не являются стороной переговоров).

Нацсовет по теле- и радиовещанию уже провел мониторинг эфира телеканала НАШ, в котором выступал Мирошник. На этой неделе регулятор вынесет решение по инциденту.

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Станислав Стороженко , Петр Шуклинов

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