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В Германии один из лидеров движения против карантина попал в реанимацию с COVID-19

12.12.2020, 21:34
В Германии один из лидеров движения против карантина попал в реанимацию с COVID-19 - Фото
Немецкие противники карантинных ограничений (Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK)

В Лейпциге один из лидеров движения Querdenker 711 против карантинных ограничений попал в реанимацию с COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как отмечается, человек был госпитализирован с коронавирусом через неделю после протестов в Лейпциге, а восемь дней спустя его пришлось интубировать и перевести в реанимацию.

Врачи отказываются называть его имя и комментировать нынешнее состояние здоровья.

Сообщается, что движение Querdenker 711 организовало большинство иногда насильственных протестов против локдауга в Германии, включая митинг в Лейпциге в ноябре, на который собралось более 20 000 человек.

Основатель группы Querdenker 711 – бизнесмен из Штутгарта Михаэль Баллвег. 

Агентство внутренней разведки Германии, BfV, заявило, что Querdenker таит в себе "усиленный потенциал эскалации".

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Наталия Медведева
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Германия локдаун коронавирус

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