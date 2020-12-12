В Германии один из лидеров движения против карантина попал в реанимацию с COVID-19
В Лейпциге один из лидеров движения Querdenker 711 против карантинных ограничений попал в реанимацию с COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Как отмечается, человек был госпитализирован с коронавирусом через неделю после протестов в Лейпциге, а восемь дней спустя его пришлось интубировать и перевести в реанимацию.
Врачи отказываются называть его имя и комментировать нынешнее состояние здоровья.
Сообщается, что движение Querdenker 711 организовало большинство иногда насильственных протестов против локдауга в Германии, включая митинг в Лейпциге в ноябре, на который собралось более 20 000 человек.
Основатель группы Querdenker 711 – бизнесмен из Штутгарта Михаэль Баллвег.
Агентство внутренней разведки Германии, BfV, заявило, что Querdenker таит в себе "усиленный потенциал эскалации".
- 11 декабря сообщалось, что мягкий локдаун, который был введен в Германии в ноябре, не дал результата.
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