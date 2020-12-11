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Мягкий карантин в Германии не сработал: заболеваемость бьет рекорды, локдаун неизбежен

11.12.2020, 19:48
Мягкий карантин в Германии не сработал: заболеваемость бьет рекорды, локдаун неизбежен - Фото
Фото - EPA

Мягкий локдаун, который был введен в Германии в ноябре, не дал результата – за прошедшие сутки зарегистрировано 592 смерти и 29 875 новых случаев инфицирования. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает DW.

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Мягкий локдаун действует в Германии до 10 января. Бары, рестораны, дискотеки, клубы, театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-студии и другие развлекательные заведения закрыты. Взрослым оставили возможность ходить на работу, детям – в школы и детские сады, но вечера они должны проводить дома.

Однако, в отличие от весны 2020 года, ограничительные меры не сработали. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альмайер. "Можно и нужно сказать, что введенные нами меры оказались недостаточными, чтобы предотвратить новую волну заражений", – сказал он.

Число инфицированных COVID-19 в первую неделю декабря выросло по сравнению с весенним периодом в четыре раза, пишет издание. С момента начала пандемии общее их количество в ФРГ превысило 1,2 млн человек. Более 4 000 зараженных находятся в палатах интенсивной терапии. Весной таких было 2850 человек.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер выступил за скорейшее введение жесткого локдауна в стране. Его поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В некоторых землях самостоятельно ввели жесткий карантин или планируют это сделать. В Баварии с 9 декабря объявлен так называемый "режим катастрофы", который даже строже правил при чрезвычайном положении. В федеральной земле Баден-Вюртемберг также планируют объявить жесткий локдаун.

  • В Украине вводили карантин выходного дня. Власти заявили, что он дал эффект, но все равно ввели локдаун со 2 по 24 января.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 13 514 заболевших коронавирусной болезнью (днем ранее – 13 371), при этом выздоровели от COVID-19 15 327 человека (13 903) – такая динамика, когда количество выздоровевших за сутки превышает число новых заболевших, наблюдается уже четвертый день.
Вадим Ребрина
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Германия Ангела Меркель коронавирус локдаун

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