Коронавирус. В Украине три дня подряд выздоровевших больше, чем новых заболевших

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 371 заболевшего коронавирусной болезнью (днем ранее – 12 585), при этом выздоровели от COVID-19 13 903 человек (14 554), сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

За сутки умерли 266 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 276), были госпитализированы – 2993 (1281). Проведено 67 142 тестирования (58 271). Основным методом ПЦР сделано 41 279 тестов, а методом ИФА (выявляет и переболевших) – 25 863

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 858 714 заболевших, 465 021 выздоровевшего и 14 470 умерших.

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Марк Сировой

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