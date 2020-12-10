Коронавирус. В Украине три дня подряд выздоровевших больше, чем новых заболевших
За прошедшие сутки в Украине выявили 13 371 заболевшего коронавирусной болезнью (днем ранее – 12 585), при этом выздоровели от COVID-19 13 903 человек (14 554), сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
За сутки умерли 266 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 276), были госпитализированы – 2993 (1281). Проведено 67 142 тестирования (58 271). Основным методом ПЦР сделано 41 279 тестов, а методом ИФА (выявляет и переболевших) – 25 863
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 858 714 заболевших, 465 021 выздоровевшего и 14 470 умерших.
- Власть считает, что карантин выходного дня дал позитивный эффект. Степанов заявил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, а уменьшение количества тестов связал с меньшим числом обращений от пациентов с признаками COVID-19.
- Вчера, 9 декабря, Кабмин решил усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года: список ограничений.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что локдаун могут ввести и безотлагательно, если ситуация ухудшится.
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