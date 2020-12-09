Коронавирус. В Украине второй день подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает

Вчера, 8 декабря, в Украине выявили 12 585 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 10 811), второй день подряд выздоравливает на 2000 больше – 14 554 пациента (сутками ранее – 12 860). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 654 ребенка и 682 медика. Госпитализировали 1281 пациента (сутками ранее – 1319).

Скончались 276 заболевших (сутками ранее – 195).

Официально за 8 декабря сделано 58 271 тестов на коронавирус (55 070 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 37 822, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 449.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Киевской, Черкасской и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 845 343 заболевших COVID-19. 451 118 из них выздоровели, 14 204 – умерли.

Данные по областям:

Киев – 84 538 заболевших (1728 за сутки);

Одесская – 54 123 (1270);

Киевская – 45 497 (943);

Черкасская – 28 728 (815);

Запорожская – 38 698 (813);

Донецкая – 27 044 (809);

Полтавская – 27 222 (651);

Львовская – 51 375 (588);

Черниговская – 22 167 (568);

Харьковская – 60 273 (534);

Ровенская – 34 578 (490);

Хмельницкая – 32 960 (421);

Волынская – 26 832 (357);

Херсонская – 12 826 (333);

Николаевская – 22 127 (329);

Сумская – 34 226 (322);

Днепропетровская – 46 056 (304);

Тернопольская – 30 203 (226);

Черновицкая – 35 826 (204);

Ивано-Франковская – 39 730 (189);

Винницкая – 18 988 (164);

Житомирская – 32 498 (144);

Закарпатская – 25 029 (143);

Луганская – 7275 (134);

Кировоградская – 6524 (106).

5 декабря главный санврач страны Виктор Ляшко перечислил категории людей, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

Вчера, 8 декабря, количество выздоровевших за сутки от COVID-19 на 2000 превысило количество новых заболевших.

Денис Юдин

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