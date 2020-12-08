В Украине менее 11 000 новых случаев коронавируса, выздоровело на 2000 человек больше

Вчера, 7 декабря, в Украине выявили 10 811 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8641), выздоровело на 2000 больше – 12 860 пациентов (сутками ранее – 5132). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 520 детей и 512 медиков. Госпитализировали 1319 пациентов.

Скончались 195 заболевших (сутками ранее – 145).

Официально за 7 декабря сделано 55 070 тестов на коронавирус (33 502 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 30 718, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 24 352.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 832 758 заболевших COVID-19. 436 564 из них выздоровели, 13 928 – умерли.

Данные по областям:

Киев – 82 810 заболевших (1475 за сутки);

Одесская – 52 853 (1043);

Запорожская – 37 885 (948);

Полтавская – 26 571 (916);

Черкасская – 27 913 (746);

Днепропетровская – 45 752 (712);

Киевская – 44 554 (700);

Львовская – 50 787 (612);

Донецкая – 26 235 (443);

Ровенская – 34 088 (374);

Николаевская – 21 798 (369);

Харьковская – 59 739 (346);

Херсонская – 12 493 (334);

Волынская – 26 475 (264);

Сумская – 33 904 (246);

Черновицкая – 35 622 (244);

Закарпатская – 24 886 (223);

Тернопольская – 29 977 (189);

Черниговская – 21 599 (157);

Винницкая – 18 824 (110);

Хмельницкая – 32 539 (110);

Ивано-Франковская – 39 541 (103);

Кировоградская – 6418 (58);

Луганская – 7141 (53);

Житомирская – 32 354 (36).

5 декабря главный санврач страны Виктор Ляшко перечислил категории людей, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

Вчера, 8 декабря, Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

Денис Юдин

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