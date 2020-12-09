COVID-19. Степанов отрицает, что количество заболевших упало из-за меньшего числа тестов

Снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Украине не связано с сокращением объемов тестирований на коронавирус. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество заболевших упало, потому что якобы мы начали меньше тестировать. Понятно, что это не так", – сказал чиновник.

Он объяснил, что сегодня методом ПЦР тестируют людей, которые имеют признаки COVID-19 или поступают в больницы с пневмониями.

"Следовательно, когда уменьшается количество обращений людей с признаками коронавирусной болезни, то уменьшается и количество тестирований", – сказал он.

Степанов заявил, что удалось сбить "ураганное распространение" коронавируса и ситуация по числу заболевших на сегодня "полностью стабилизировалась". Он также отметил, что уменьшилось количество госпитализированных за неделю – на 1500.

При этом глава МОЗ добавил, что поручил расширить список лиц, которых будут тестировать, в том числе методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген.

Сегодня утром сообщалось, что в Украине второй день подряд число выздоровевших превышает число выявленных заболевших.

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Марк Сировой

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