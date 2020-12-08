В РФ выдали фейк о производстве российской вакцины в Украине. Не обошлось без Медведчука

В российском государственном инвестиционном фонде заявили, что якобы харьковская фармацевтическая компания Биолек планирует производить российскую вакцину "Спутник V". В компании эту информацию опровергли.

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8 декабря в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Биолек наладила выпуск готовой вакцины, и что фонд готов подать документы для регистрации российской вакцины в Украине. Этот вопрос, по информации РФПИ, директор фонда Кирилл Дмитриев обсудил с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

По информации российских СМИ, о возможности производить российскую вакцину в Украине сказал именно Медведчук.

В украинской компании Биолек заявили, что технически могут производить вакцину от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации. Там говорят, что не подписывали никаких контрактов, не получали никаких трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании.

В октябре Медведчук сообщил, что он сам, его жена и сын вакцинировались от коронавируса российской вакциной в оккупированном Крыму.

30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.

24 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть вакцинирован российской вакциной, поскольку она не сертифицирована.

2 декабря Путин распорядился на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России.

Вадим Ребрина

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