COVID-19. Кривая выздоровевших за сутки растет, по новым заболевшим ситуация та же

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 514 заболевших коронавирусной болезнью (днем ранее – 13 371), при этом выздоровели от COVID-19 15 327 человека (13 903) – такая динамика, когда количество выздоровевших за сутки превышает число новых заболевших, наблюдается уже четвертый день, сообщил в Facebook глава МОЗ Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего заболевших за 10 декабря зафиксировали в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

За эти сутки умерли 285 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 266), были госпитализированы – 2846 (2993). Также было проведено 60 847 тестов на коронавирус (67 142), из них методом ПЦР (выявляет только заболевших) сделано 39 519 тестов, методом ИФА (выявляет и переболевших) – 21 328.

За все время эпидемии коронавируса в Украине официально зарегистрировано 872 228 заболевших, 480 348 выздоровевших и 14 755 умерших от COVID-19.

9 декабря Кабмин решил усилить карантин, введя локдаун с 8 по 24 января 2021 года: список ограничений.

В тот же день Степанов заявил, что снижение динамики заболеваемости коронавирусом не связано с сокращением объемов тестирования.

Читайте также: Локдаун должен снизить заболеваемость COVID-19 почти вдвое – Степанов

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.