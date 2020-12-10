Локдаун должен снизить заболеваемость COVID-19 почти вдвое – Степанов
10.12.2020, 11:01
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
Введение в январе усиленного карантина и его соблюдение позволит снизить количество новых случаев инфицирования COVID-19 на 40-50%. Об этом во время брифинга сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Мы рассчитываем на эффект сокращения количества инфицированных в 40-50% за этот период", – сказал Степанов.
Он отметил, что благодаря европейской модели полного локдауна, которым устанавливается комендантский час и ограничено передвижение граждан, за три недели наблюдается уменьшение до 80% количества новых случаев заболевания COVID-19.
- 9 декабря Кабинет министров продлил действие карантина до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, локдаун могут ввести безотлагательно, если ситуация с заболеваемость COVID-19 начнет ухудшаться.
Читайте также: Криклий рассказал о работе транспорта во время январского локдауна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business directorРазместить вакансию
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Последние новости
Комментарии