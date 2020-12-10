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Локдаун должен снизить заболеваемость COVID-19 почти вдвое – Степанов

10.12.2020, 11:01
Локдаун должен снизить заболеваемость COVID-19 почти вдвое – Степанов - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Введение в январе усиленного карантина и его соблюдение позволит снизить количество новых случаев инфицирования COVID-19 на 40-50%. Об этом во время брифинга сообщил глава МОЗ Максим Степанов

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"Мы рассчитываем на эффект сокращения количества инфицированных в 40-50% за этот период", – сказал Степанов.

Он отметил, что благодаря европейской модели полного локдауна, которым устанавливается комендантский час и ограничено передвижение граждан, за три недели наблюдается уменьшение до 80% количества новых случаев заболевания COVID-19. 

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Станислав Стороженко
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