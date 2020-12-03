Рождество в Европе. В Германии продлили локдаун, а в Австрии не будут работать отели
В Германии частичный локдаун будет продлен до 10 января – он предусматривает закрытые музеи, рестораны и театры. Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель, передает DW. В Австрии же планируют ослабить карантин – закрытыми до 7 января останутся только рестораны и гостиницы, пишет местное агентство печати АРА.
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По словам Меркель, Германия все еще "очень далека" от целевых показателей заболеваемости COVID-19, а также очень высокими остаются цифры количества летальных случаев. Ранее предусматривалось, что частичный локдаун в стране будет действовать только до 20 декабря, но сейчас его продлили до 10 января.
В Австрии напротив – решили чуть ослабить ограничения, с 7 декабря в стране откроют школы, детские сады, парикмахерские, музеи и розничные магазины.
При этом, гостиницы, кафе и рестораны останутся закрытыми до 7 января. Также до 6 января будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и выход из дома в ночное время.
- 14 ноября в Австрии ввели полный локдаун.
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