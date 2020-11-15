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Операция "спасение Рождества". В Австрии организуют массовое тестирование на COVID-19

15.11.2020, 16:00
Операция
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/ЕРА

Австрийские власти решили взять пример со Словакии, чтобы не затягивать период полного локдауна в стране

Правительство Австрии решило устроить в стране массовое тестирование населения на коронавирус по примеру Словакии, чтобы к концу локдауна протестировать как можно больше австрийцев, заявил канцлер страны Себастьян Курц, передает ORF.at.

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Он отметил, что решение о полном локдауне далось им непросто, но пандемия "не оставила выбора" и сейчас эти недели изоляции могут дать хороший результат. "Я думаю, что изоляция сработает сейчас и мы еще сможем спасти Рождество", – подчеркнул Курц.

Он заявил, что Австрия поддерживает отличные контакты со Словакией – "первой страной в Европе, которая провела тестирование населения и это сработало очень хорошо".

Предполагается, что информирование об условиях массового тестирования на COVID-19 власти запустят уже до конца следующей недели. В результате, если тестирование пройдет по плану, 7 декабря в Австрии смогут снова открыться школы и возобновиться работа других заведений.

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Дарья Мостовая
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