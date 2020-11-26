Германия агитирует Евросюз временно закрыть горнолыжные курорты Европы

В Германии хотят добиться подписания соглашения со странами Евросоюза о закрытии горнолыжных курортов по всей Европей до начала января. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что такая мера может помочь остановить распространение коронавируса, пишет BBC.

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Канцлер отметила, что сделать это будет непросто, но "мы постараемся". По ее словам, открытые горнолыжные курорты способствовали распространению COVID-19 по всему континенту.

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что он поддерживает отсрочку начала горнолыжного сезона, но необходимо, чтобы это решение было общеевропейским. "Если Италия закроет свои горнолыжные подъемники без какой-либо поддержки других стран, итальянские туристы уедут за границу и привезут вирус домой оттуда", – подчеркнул он.

Не против закрыть курорты оказались и во Франции. А вот Австрия выразила обеспокоенность такой идеей – министр финансов Гернот Блюмель заявил, что если ЕС заставит все страны временно прекратить доступ к курортам, то "им придется за это заплатить". По его мнению, компенсация должна составлять миллиарды евро.

Примечательно, что Швейцария, не входящая в состав Евросоюза, уже открыла свои горнолыжные курорты для любителей зимнего отдыха и о возможном их закрытии пока не сообщала.

29 октября Меркель заявила о драматической ситуации с COVID-19 в стране и подготовке к вакцинации.

16 ноября в Германии приняли решение пока не усиливать карантин – не нашли поддержки у местных властей.

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Дарья Мостовая

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