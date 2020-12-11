Антикоронавирусную вакцину Sanofi-GSK отправили на доработку: плохие результаты у пожилых

Французская Sanofi и британская GSK объявили, что их вакцина-кандидат против COVID-19 не будет готова минимум до конца 2021 года: промежуточные результаты фазы I / II клинических испытаний на 441 здоровом добровольце показали, что она вызывает низкий иммунный ответ у пожилых людей. То есть, у тех, кто в основной группе риска.

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В совместном пресс-релизе компаний сказано, что у людей 18–49 лет препарат вызвал иммунный ответ, "сопоставимый с теми, кто переболел ковидом", но недостаточная концентрация нейтрализующих антител у пожилых показывает – нужно пересматривать уровень антигена (основного компонента). Антитела появились после вакцинации и ревакцинации через три недели у 89,6% в группе 18-49 лет, у 85% среди людей >50 лет, и всего у 62,5% – среди тех, кто старше 60 лет.

Кроме того, у препарата были "временные, но более высокие, чем ожидалось", уровни реактогенности (побочные эффекты). Серьезных "побочек" не отмечено.

СПРАВКА. Sanofi обеспечивает рекомбинантную технологию создания термостабильного антигена, GSK – адъювант ("усилитель" иммунного ответа) к нему. Их разработка в июле была финансово и политически поддержана правительством США по вакцинной операции Warp Speed.

После обновления состава препарата планируется новая фаза IIb в феврале 2021-го, а возможная фаза III – не ранее апреля. Исследование будет включать сравнение с уже одобренными вакцинами.

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Глава Sanofi Pasteur Томас Триумф посетовал, что они разочарованы задержкой, "но все решения всегда принимаются и будут определяться только наукой и данными". Он добавил, что ни одна фармкомпания не сможет победить пандемию в одиночку: "Миру нужно более одной вакцины".

Глава GSK Vaccines Роджер Коннор подчеркнул, что результаты "не соответствуют нашим ожиданиям", и также отметил, что "это очевидно – для сдерживания пандемии потребуется несколько вакцин".

Создатели препарата обнадежили: они недавно провели исследование на макаках-резус с использованием улучшенного состава вакцины. Привитых животных заразили и наблюдали, что происходит. Говорят – есть защита легких от патологии, а привитый организм за два-четыре дня очищает носоглотку/легкие от вируса.

"Доступность финального продукта теперь ожидается в IV квартале 2021 года", – прогнозируют разработчики.

Будущее без ежегодных прививок против гриппа. Химерная вакцина-кандидат "от всех гриппов" успешно прошла первые испытания.

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Евгений Пилипенко

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